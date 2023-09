A Podenzano premiati i donatori benemeriti 2023. Due medaglie d’oro

L’Avis (associazione dei volontari del sangue) di Podenzano ha premiato i suoi donatori benemeriti, che quest’anno hanno raggiunto i traguardi, in numero di donazioni, fissati dall’associazione. Distintivo in oro e diamante è andato a Celso Marani per le sue 145 donazioni e ad Albasi Gabriele, che ha toccato le 120 donazioni.

Con loro altri 50 donatori di sangue che periodicamente effettuano le donazioni dando così un aiuto concreto a chi ha bisogno di trasfusioni per i più svariati motivi.

I benemeriti 2023 sono stati premiati nell’ambito della 64esima festa del donatore Avis che per tre giorni è stata ospitata al Giardino Hawaii, con buon cibo e danze, senza dimenticare i donatori già scomparsi cui è andato il pensiero durante la celebrazione della messa e la deposizione di un fiore al monumento ai caduti.

“Non mi interessano le medaglie, ma voglio continuare a fare un gesto di bene”, dice il superdonatore Marani, tra i donatori record della provincia piacentina di quest’anno.

Soddisfatto il presidente di Avis comunale di Podenzano, Matteo Caprioli.

“Nella nostra sezione di Podenzano il numero di donatori si attesta sui 410 – informa – e le donazioni sono più o meno stabili rispetto allo scorso anno. Devo ringraziare tutti i donatori e tutti i volontari che ci hanno aiutato sulla festa, compresi tanti giovani e giovanissimi che speriamo possano essere il futuro della nostra associazione diventando donatori e prendendone a cuore anche la gestione. Tra un anno e mezzo scadrà il mandato del consiglio direttivo e invito tutti a pensare di voler candidarsi per il consiglio direttivo”. Le prossime giornate di prelievo di sangue ad Avis saranno domani, domenica, e sabato 14 ottobre dove sarà possibile anche effettuare l’idoneità per chi volesse diventare nuovo donatore. Tutte le iniziative sulle pagine Facebook e Instagram Avis Podenzano odv.

FOTO DI CAMILLO MURELLI