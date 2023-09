Fermento a Rivalta per le nozze di Francesca Ferragni. Matrimonio “blindato”

E’ tutto pronto al castello di Rivalta, in provincia di Piacenza, per le nozze “blindatissime” della sorella di Chiara Ferragni, Francesca. La 34enne convolerà a nozze, oggi 9 settembre, con Riccardo Nicoletti con cui è fidanzata dal 2008. La coppia, che nel 2022 ha dato alla luce il primogenito Edoardo, ha scelto l’incantevole vallata piacentina e l’atmosfera glamour del castello del conte Zanardi Landi per vivere il giorno più bello, in compagnia della famiglia e degli amici. Per il matrimonio, Francesca ha imposto agli invitati regole rigidissime che impongono di non scattare alcuna foto o immagine dell’evento che inizierà alle 16.30.

Francesca Ferragni è la sorella che ha scelto la strada meno social. Seguendo le orme del padre, ha deciso infatti di diventare odontoiatra.