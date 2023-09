In piazzale Genova il ricordo dei caduti del 9 settembre. “La lapide sarà riqualificata”

“La lapide di piazzale Genova che ricorda i caduti del 9 settembre 1943 va rimessa a posto. E noi provvederemo”. L’annuncio è dato dal generale Raffaele Campus, presidente dell’Associazione combattenti e reduci, durante la cerimonia che a piazzale Genova, ogni 9 settembre, ricorda i 36 caduti e i 44 feriti fra militari e civili che ottant’anni fa combatterono contro gli invasori tedeschi all’indomani dell’armistizio. “Ringrazio il Polo di Mantenimento Pesante Nord perché si è detto disponibile a darci una mano dato che la lapide ancora si legge poco: faremo il possibile per renderla più leggibile con un intervento – spiega – ma cercheremo di mettere in ordine anche le targhe commemorative in piazza Cavalli perché non ci sono caduti di serie A e B”.

Presente anche il sindaco Katia Tarasconi: “È in eventi come quello che commemoriamo oggi che riconosciamo le radici identitarie dei nostri doveri e diritti dei cittadini – spiega – ma oltre al passato, non possiamo che guardare con orrore e sgomento all’attualità, a una guerra che prosegue alle porte dell’Europa”.

A seguire l’intervento della vicepresidente della Provincia Patrizia Calza: anche lei richiama “l’attualità della guerra che funesta tanti Paesi del mondo” e sottolinea come “questi sono i fatti che dobbiamo sempre ricordare e che non dobbiamo fare per scontati: è un’opera educativa quella di ricordare”.