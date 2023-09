Motociclista spericolato prova a fuggire dalla polizia, ma finisce per cadere

Un centauro troppo “acrobatico” nella notte ha attirato l’attenzione di alcune pattuglie della polizia intente ad un controllo in un locale pubblico. Gli agenti hanno così tentato di fermarlo, ne è seguito un inseguimento al termine del quale il motociclista ha sbandato ed è caduto a terra, in via Emilia Pavese, sbattendo contro un’auto in sosta.

Protagonista della gimkana motociclistica un giovane straniero in sella ad una Yamaha Ninja. Fortunatamente nella caduta ha riportato solo lievi contusioni: è stato accompagnato all’ospedale per essere medicato e per il test alcolemico. Dei rilievi dell’incidente si è occupata la polizia locale.

