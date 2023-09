In Appello sconto di pena per il giovane che travolse e uccise Sonia e Daniele

E’ stata ridotta di cinque mesi la pena nei confronti del 25enne che la sera del 1 agosto 2021 travolse in auto e uccise i due fidanzati Sonia Tosi e Daniele Zanrei. L’incidente fatale era avvenuto a Zena, frazione di Carpaneto.

In primo grado l’imputato era stato condannato, con rito abbreviato, a sei anni di pena dal tribunale di Piacenza.

In Corte d’Appello, la difesa ha chiesto e ottenuto dal collegio dei giudici di Bologna uno sconto per la rinuncia ai motivi d’appello. La pena è stata ridotta a 5 anni e 7 mesi. (Il concordato in appello è un accordo con la Procura Generale per definire la pena, rinunciando alle ragioni dell’appello).

L’imputato era alla guida di una Volkswagen Golf quando, verso le 22 del primo agosto di due anni fa, tamponò la Vespa che viaggiava nella stessa direzione condotta da Zanrei e sulla quale c’era la fidanzata Sonia.

All’imputato viene contestata l’aggravante d’aver guidato in stato d’ebbrezza (accertato un tasso di 2,1 grammi di alcol per litro di sangue, contro un limite massimo consentito di 0,5) e di aver superato il limite di velocità, che nel punto dove avvenne l’incidente è di 50 chilometri all’ora: secondo i rilievi svolti, al momento dell’impatto l’auto avrebbe toccato i 115 km/h. L’impatto fu terribile e non diede scampo ai due giovani.