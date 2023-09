Restyling delle strade a Pianello e frazioni: al via il piano da 330mila euro

A Pianello è partito un piano asfalti da 330mila euro. Le prime strade ad essere interessate sono via Roma e via Freschi, in pieno centro abitato dove è in corso il cantiere che ha portato a temporanei cambi viabilistici. Nei prossimi giorni la ditta Giordanino di Rivergaro si sposterà lungo le direttrici che collegano Pianello alle frazioni. Verrà ad esempio rimessa in sesto la viabilità attorno a Case Rebuffi, lungo al direttrice di Arcello, Casanova, Bilegno, Pradaglia, Fravica, Gabbiano, Madonna del Sasso.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’