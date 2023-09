Rissa furiosa e pregiudicati tra i clienti: in via Colombo bar chiuso per cinque giorni

La questura di Piacenza ha chiuso per cinque giorni un locale in via Colombo, teatro nel mese di agosto di una violenta rissa a colpi di bottigliate tra due gruppi rivali. Solo il tempestivo arrivo delle Volanti aveva impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Nelle settimane successive gli agenti avevano effettuato altri controlli all’interno del bar, trovando in diverse occasioni numerosi pregiudicati tra i clienti. Oggi è arrivata la decisione di sospenderne la licenza per 5 giorni.

