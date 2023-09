Violenza, truffe e abuso di sostanze: campagna di sensibilizzazione a Castello

Entro l’autunno partirà a Castel San Giovanni una campagna di sensibilizzazione con incontri su come combattere la piaga delle violenza contro le donne, su come difendersi da truffe e raggiri agli anziani e sugli effetti deleteri dovuti all’abuso di stupefacenti.

Gli incontri saranno organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le forze dell’ordine “anche per far sentire maggiormente la loro presenza – dice il sindaco Lucia Fontana – in un territorio dove, seppure i dati comunicatici dalla Prefettura parlino di un calo dei reati del meno 16%, sono in aumento comportamenti che creano un percezione di insicurezza sempre più diffusa”.

A tale proposito sindaco e assessore alla sicurezza Elena Galli, tornano a chiedere “che il comando dei carabinieri di Castel San Giovanni venga rafforzato e che venga messa in campo un’attività di controllo costante del territorio, che serva da un lato a reprimere eventuali reati e dall’altro serva a rassicurare la cittadinanza”.