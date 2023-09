A Vigolzone nasce la prima scuola parentale con metodo Montessori

Nasce a Vigolzone la prima scuola parentale con metodo Montessori. Sarà inaugurata sabato 16 settembre alle 16 nella sua sede a Villò in via dei Cedri con una festa aperta a tutti prima di dare il via all’anno scolastico lunedì 18 settembre. Nasce in quella che fu la scuola del paese, una struttura che il Comune di Vigolzone, proprietario, aveva intenzione di mettere nuovamente a disposizione della comunità. La gestirà l’associazione Villa Villò Montessori, composta da genitori che hanno unito forze e motivazioni per dare una nuova opportunità alla collettività. Nell’anno scolastico che sta per iniziare saranno 11 i bambini che la frequenteranno, dai 6 ai 10 anni, età della scuola primaria.

Sabato pomeriggio i bambini potranno conoscere la struttura e conoscere i materiali Montessori che saranno utilizzati per l’apprendimento di tutte le materie, oggetti che, spiegano i referenti, consentono ai bambini di imparare toccando e giocando, mettendoci il tempo necessario.

I materiali sono già in gran parte presenti nella struttura, ma per mantenere la retta più bassa possibile e non gravare sulle famiglie con l’acquisto del materiale, l’associazione ha dato il via ad una raccolta fondi.

