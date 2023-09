Alpini di Ziano, un libro di memorie che ripercorre 86 anni di storia del gruppo

Sabato 16 alle 17, nel cortile del castello di Ziano, verrà presentato il libro “Memorie del gruppo alpini di Ziano”. Il volume ripercorre gli 86 anni di storia del gruppo che questo fine settimana ospiterà a Ziano la Festa Granda. La presentazione del libro sarà quindi uno degli eventi a corollario del raduno provinciale delle penne nere. Il libro è “un numero unico – come si legge nelle pagine introduttive del volume – per onorare i morti, gratificare i vivi e festeggiare tutti insieme la 70° Festa Granda”. Scorrendo le 80 pagine ci sono documenti, foto, testimonianze di una storia fatta prima di tutto di uomini legati dalla passione per il tricolore e per il cappello alpino. Il libro è dedicato a Gustavo Santi, ufficiale sottotenente di artiglieria deceduto nel 2003. Al suo interno ci sono tantissime foto, messe a disposizione anche da simpatizzanti che hanno aperto i loro archivi per celebrare gli alpini e la Festa Granda.

