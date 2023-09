Guidavano ubriachi, negata la cittadinanza a due stranieri: “Non si sono integrati”

Condanne per guida in stato d’ebbrezza risalenti anche a diversi anni prima hanno impedito a due cittadini stranieri residenti a Piacenza di ottenere la cittadinanza italiana. In due recenti sentenze il Tar del Lazio ha confermato le decisioni della prefettura di Piacenza che ha respinto le domande di cittadinanza perché i richiedenti erano stati trovati ubriachi al volante. “Indice di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale”, scrivono i giudici amministrativi.

