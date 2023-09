Niente scuolabus a Castel San Giovanni. “Problemi organizzativi, partirà il 25”

Niente scuolabus per i bambini di Castel San Giovanni. Il nuovo gestore del servizio di trasporto scolastico, che a inizio settembre si è aggiudicato l’appalto, ha comunicato di non essere riuscito ad organizzare il servizio in tempo utile. Da oggi (venerdì) e fino al 25 settembre, le 283 famiglie che avevano fatto richiesta del servizio di scuolabus dovranno arrangiarsi con i loro mezzi. Da quella data il servizio dovrebbe invece partire.

Dopo un confronto, dai toni serrati durante la quale l’amministrazione ha minacciato di revocare l’appalto, si è scesi ad un accordo. La ditta aveva infatti chiesto più tempo, ma l’amministrazione comunale ha concesso non più di una settimana. “A noi comunque non basta, stiamo chiedendo con insistenza di accorciare i tempi” dice l’assessore Federica Ferrari. “Mi scuso con le famiglie – aggiunge – so il disagio che devono affrontare. Come amministrazione stiamo facendo il possibile”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’