Scuola iniziata in anticipo per il liceo delle Scienze applicate a Castel San Giovanni

È iniziato con un giorno di anticipo l’anno scolastico per i 18 nuovi iscritti al liceo quadriennale delle scienze applicate (Q Tred, liceo quadriennale delle scienze applicate alla transizione ecologica e digitale) del polo superiore Volta di Castel San Giovanni. Nell’aula magna del liceo Volta di via Nazario Sauro gli iscritti al nuovo liceo, che ha solo un anno di vita essendo partito nel 2022, sono stati accolti dalla preside, Simona Favari, e dai compagni più grandi che lo scorso anno hanno frequentato il primo anno del Q Tred per la transizione ecologica e digitale.

Oggi, venerdì, il Volta di Borgonovo e Castello accolgono tutte le restanti classi eccetto le 10 prime (tre al Volta di Borgonovo e 7 tra licei e istituto professionale di Castello) a cui sarà dedicata la giornata di lunedì.