Successo a Gossolengo per la Pigiama run: in 300 alla prima edizione

In 120 si erano iscritti ma ai nastri di partenza si sono presentate 300 persone di ogni età, dai bambini ai nonni. E’ un successo la prima edizione della Pigiama run andata in scena a Gossolengo. Il progetto organizzato da Lilt (Lega italiana lotta tumori) è approdato nel Piacentino per la prima volta. Il ricavato verrà devoluto alla Pediatria per il sostegno alle famiglie di bambini malati di tumore. All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco Andrea Balestrieri e il presidente della Lilt Piacenza, Franco Pugliese con il dress code richiesto, ovvero il pigiama.

