Alluvione Romagna, l’asilo Azzaroli riaprirà grazie alle donazioni dei piacentini

La data del taglio del nastro non c’è ancora. “Ma per fine ottobre contiamo di entrare nell’asilo completamente rinnovato” assicura ottimista la coordinatrice didattica Caterina Castellari. Se la ristrutturazione dell’ “Asilo Azzaroli” di Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) procede a ritmo spedito dopo essere stato devastato dall’alluvione di metà maggio in Romagna, lo si deve anche ai 25.320 euro donati dai piacentini attraverso la raccolta fondi avviata da Editoriale Libertà nei giorni dell’emergenza. “Per noi un sogno e non finiremo mai di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato, piacentini compresi” spiega Castellari.

La risurrezione di una struttura storica per questa comunità di quasi tremila anime – la scuola compirà il secolo di vita nel 2026 – passerà dunque anche dalla generosità dei nostri concittadini. Con la raccolta fondi Editoriale Libertà e Fondazione Donatella Ronconi e Enrica Prati avevano deciso di tendere la mano a due fasce deboli, disabili e bambini.