Solidarietà e missioni in Guinea-Bissau: il piacentino Garilli è “Tabler of the year”

“Tabler of the year”. È il prestigioso riconoscimento che l’imprenditore piacentino Leonardo Garilli si è guadagnato sul campo. O meglio, in uno degli angoli di mondo più poveri e disagiati. Prima come presidente locale e ora come vicepresidente nazionale dell’organizzazione solidale Round Table, infatti, il 35enne ha coordinato un’importante attività benefica in Guinea Bissau, nell’Africa occidentale, dove il tasso di povertà raggiunge il 67%.

“Negli ultimi mesi la nostra associazione ha portato avanti misure di supporto alle difficoltà della Guinea-Bissau, un contesto estremamente delicato, in forte crisi economica e umanitaria” spiega Garilli, che si è recato sul posto per gestire le consegne del materiale solidale. Grazie a una cena di beneficenza organizzata nella nostra città, che ha permesso di raccogliere i fondi necessari ad acquistare 13 monitor per la terapia intensiva, la Round Table – capitanata dall’imprenditore piacentino – ha recapitato in prima persona i dispositivi sanitari in Guinea-Bissau. Da questa esperienza, Garilli ha instaurato una collaborazione costante con il Paese dell’Africa occidentale. Fino al fondamentale traguardo del premio “Tabler of the year”, il migliore socio della Round Table individuato dai vertici mondiali dell’associazione tra circa 30mila iscritti, giovani professionisti che favoriscono le intese internazionali. “È un riconoscimento anzitutto alla città di Piacenza, e infatti il prossimo convegno nazionale della Round Table si svolgerà qui nel 2025, con circa 500 soci da tutto il mondo” annuncia Garilli.

L’attività in Guinea-Bissau non è conclusa. “Ora – prosegue l’imprenditore – stiamo raccogliendo nuovi materiali in dismissione dagli ospedali italiani per mandarli nel Paese africano”. Si punta a realizzare “una struttura sanitaria interamente finanziata dalla Round Table all’esterno della capitale, per evitare che le donne incinte muoiano nel tentativo di raggiungere in bicicletta l’unico ospedale a Bissau”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: