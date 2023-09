Colpo in tabaccheria: una donna fa da palo e i complici rubano 3mila euro

Ladri approfittano di un momento di distrazione della titolare di una tabaccheria per allungare una mano e arraffare il denaro in cassa, circa 3mila euro. E’ accaduto nei giorni scorsi alla tabaccheria che si trova nella galleria della Borsa, a Piacenza. Come è stato poi ricostruito dalla polizia anche grazie alla visione dei filmati delle videocamere a circuito chiuso della stessa galleria, i ladri erano almeno tre: due uomini e una donna. Da quanto è stato possibile appurare dai filmati la donna è rimasta all’esterno con il ruolo di palo, i due uomini sono entrati nella tabaccheria. Uno aveva il compito di arraffare il denaro dalla cassa, l’altro di distrarre la cassiera acquistando prodotti di poco conto, l’uomo ha infatti poi acquistato qualche gratta e vinci. Approfittando del fatto che la cassiera era impegnata, con un rapido gesto uno dei malviventi è riuscito ad impossessarsi del denaro che era nella cassa.

