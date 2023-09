Con la app di Eticasa chi segnala immobili guadagna. Domani la presentazione

D’ora in poi si potrà segnalare una casa in vendita o un potenziale compratore con il telefonino comodamente stando seduti sul divano. E, se la trattativa andrà in porto, guadagnare qualche centinaio di euro (a seconda del valore dell’immobile rogitato) a titolo di consulenza di marketing . E’ l’idea venuta al piacentino Massimiliano Rossi, 46 anni, che ha creato per la sua agenzia immobiliare Eticasa l’applicazione (per Ios e Android) Segnaletico, direttamente scaricabile sullo smartphone.

“Nasce da una mia convinzione di fondo – spiega -: non utilizzare il telefono per cercare clienti ma farli arrivare direttamente in agenzia tramite la pubblicità, il marketing (referral marketing, in gergo) e i suoi strumenti”. La app è uno di quelli. Verrà presentata al pubblico martedì 19 settembre alle ore 18,30 nel corso di un evento organizzato al Campus di Credit Agricole (via San Bartolomeo 40/A, a Piacenza).