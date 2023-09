Un esercito di volontari Auser aiuta il sistema cultura. Il “grazie” del Comune

Incontro stamattina, 18 settembre, al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, a Piacenza tra l’assessore alla Cultura e Turismo, Christian Fiazza e i volontari Auser che operano, per il settore Cultura, a Palazzo Farnese, presso la biblioteca comunale Passerini Landi e a Palazzo Gotico. Nell’occasione, l’assessore ha ringraziato i presenti per il prezioso lavoro che svolgono e per l’impegno sin qui profuso, sottolineando inoltre i numerosi appuntamenti in programma nei prossimi mesi. “E’ anche grazie a voi – ha detto – se i nostri prestigiosi beni culturali e monumentali sono un punto di riferimento per turisti provenienti da diverse realtà italiane; la vostra presenza, il vostro impegno e la dedizione con cui svolgete questa attività sono encomiabili”. L’assessore ha poi aggiunto che il ruolo dei volontari è determinante e di fondamentale importanza: “Un grazie sincero per tutto ciò che fate e a cui mi auguro continuerete a dedicarvi con serietà; senza il vostro sostegno sarebbe difficile riuscire nell’intento di dare un maggiore impulso alla tante iniziative in cantiere. Ci attendono mesi particolarmente impegnativi – ha commentato – perché accanto alla normale apertura per le visite a Palazzo Farnese, a partire dal 1° dicembre prenderà il via la mostra dedicata ai Fasti Farnesiani che proseguirà fino al 7 aprile 2024”.

Un appuntamento che comporterà anche un maggiore impiego dei cittadini pensionati che si dedicano a queste attività con tanta passione ed entusiasmo: “La mostra e le iniziative collaterali previste – ha concluso Fiazza – necessitano di un ulteriore sforzo e sono certo che tutto procederà per il meglio; grazie alla vostra esperienza e alla vostra conoscenza delle sale, Palazzo Farnese non ha segreti”. L’incontro di questa mattina, quindi, ha dato l’opportunità di esprimere la riconoscenza e l’augurio di buon lavoro a questo piccolo esercito di volontari, che da anni contribuisce a far sì che le strutture e le sale farnesiane, Palazzo Gotico e la Passerini Landi abbiano la possibilità di osservare gli orari di apertura senza impedimenti.