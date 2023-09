Aria di Festival in città. Staff al lavoro, un’auto elettrica a servizio della kermesse

Fervono i preparativi per il Festival del Pensare Contemporaneo, tra l’allestimento

degli spazi, il lavoro organizzativo dello staff e il coinvolgimento dei volontari: ad

oggi sono 35, di cui molti studenti di diversi atenei universitari italiani e provenienti

anche da altre province, cui si aggiungono 12 volontari di Protezione Civile

dell’associazione “I Lupi”.

Da questa mattina, 19 settembre, a disposizione sino al termine della kermesse per gli spostamenti in città, il trasporto di materiale e l’accompagnamento dei relatori dalla stazione ferroviaria alle diverse sale, anche un’auto elettrica concessa in comodato d’uso gratuito da Ponginibbi Group, il cui CEO Giacomo Ponginibbi ha consegnato le

chiavi stamani, in piazza Mercanti, al sindaco Katia Tarasconi e al presidente del

Comitato promotore del Festival e vice presidente della Fondazione di Piacenza e

Vigevano Mario Magnelli.

“In occasione di un grande evento culturale incentrato sui temi portanti e le questioni

di attualità più stringenti del nostro tempo, tra cui le emergenze legate al

cambiamento climatico e la progettazione sostenibile dei territori urbani – hanno

sottolineato Tarasconi (che ha “griffato” il veicolo apponendovi la vetrofania del

Festival) e Magnelli – ci sembra importante dare un messaggio che passa anche

attraverso l’uso di un mezzo non inquinante, simbolo della tecnologia vocata a una

dimensione ecologica. Ringraziamo Ponginibbi Group per la preziosa

collaborazione”.