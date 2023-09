Mangia nel supermercato gamberetti presi dal frigo: denunciata 30enne

Pranza a sbafo con una portata di gamberetti sottratta dal frigorifero di un centro commerciale, sorpresa da un addetto alla sorveglianza una donna si è irritata ed è stato così chiamato il 113.

Protagonista dell’episodio, una nomade trentenne con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Sul posto è accorsa una volante della polizia i cui agenti hanno identificato la giovane. La trentenne è stata così accompagnata in questura e denunciata per insolvenza fraudolenta.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’