“Non lasciare la stazione all’incuria”: il Comune di Castello riscrive a RFI

“Rete Ferroviaria non lasci la stazione di Castel San Giovanni all’incuria” Si riassume così il senso della missiva, l’ennesima, che l’amministrazione comunale di Castello ha inviato a Rete Ferroviaria Italiana. Al centro delle preoccupazioni vi è il degrado in cui sta lentamente scivolando l’area attorno alla stazione. Facendo un giro in stazione il senso di abbandono è evidente. L’erba cresce ovunque senza che nessuno se ne curi. Ci sono rifiuti buttati in mezzo ai binari, oppure lasciati sugli scalini del sottopasso. Questi ultimi in alcuni punti sono talmente macchiati da far pensare che qualcuno li abbia presi per una latrina. I locali un tempo ad uso dei macchinisti sono chiusi. Sbirciando all’interno si nota che in alcuni di essi ci sono cartoni che lasciano pensare a giacigli. In uno dei locali in pieno giorno si trovano due persone, non si bene a fare cosa. “Vi è la presenza di rifiuti abbandonati ovunque – si legge nella missiva” con cui l’amministrazione comunale chiede anche di “chiudere gli accessi al sottopasso, in orario notturno”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ