A Castel San Giovanni una nuova sezione alla materna per 20 bambini

Si chiama “I grilli” la nuova sezione di scuola materna completamente finanziata con fondi comunali che ha dato risposta a 20 bambini che altrimenti a Castel San Giovanni non avrebbero trovato posto nella scuola pubblica, a causa della lunga lista di attesa (60 famiglie). La sezione è stata ricavata in un’ala della Tina Pesaro. I venti bimbi della sezione grilli sono accuditi da due maestre, Chiara De Nicolò e Letizia Daturi, assunte con fondi comunali tramite la cooperativa Eureka e coordinate da Maria Giovanna Capelli. “Ai genitori – dice l’assessore all’istruzione Federica Ferrari – abbiamo spiegato, insieme alla preside Maria Cristina Dragoni, che questa sezione è in tutto e per tutto uguale alle altre sezioni di materna statale. Le maestre lavorano a stretto contatto con quelle delle restanti sezioni, con cui c’è uno scambio continuo” Le famiglie in attesa di un posto alla materna statale a Castello erano circa 60. Con le due sezioni, comunale e statale, si è dato risposta a 41 famiglie.

