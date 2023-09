Attila apre la stagione al Verdi di Fiorenzuola 170 anni dopo la prima rappresentazione

Sarà una storica “prima”, nel programma della stagione 2023-2024, quella per il Teatro

“Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola, che ospiterà infatti, domenica 8 ottobre dalle

20.45, la rappresentazione verdiana “Attila”: la stessa che l’8 ottobre del 1853,

esattamente centosettanta anni prima, segnò l’inaugurazione del Teatro fiorenzuolano.

Il concerto comprenderà le arie più famose dell’opera verdiana; appositamente ideato

da Paolo Bosisio e diretto dalla pianista Angiolina Sensale, vedrà la presenza di quattro grandi cantanti internazionali nei ruoli di Attila (basso), Odabella (soprano), Foresto (tenore) e Ezio (baritono).

La rappresentazione operistica, sostenuta dalla Banca di Piacenza, sarà ad ingresso

libero e su prenotazione obbligatoria, e chiuderà un vero e proprio evento: l’”Attila”

verrà infatti anticipato, alle 18, dalla presentazione ufficiale della stagione 2023-2024

del Teatro “Giuseppe Verdi”, mentre dalle 19.15, grazie alla presenza dell’azienda di

ristorazione Troni’s Events, partner dell’iniziativa e dell’intera stagione teatrale, sarà

allestito un apericena aperto al pubblico presente in Teatro. Nel corso della serata, il

pubblico potrà inoltre visitare la mostra fotografica “Gli immortali”, allestita nell’area tra l’atrio e lo scalone di accesso al ridotto del Teatro, e in cui saranno presentati gli scatti più belli e suggestivi realizzati dal fotografo Pier Marra durante la scorsa stagione teatrale: la mostra sarà visitabile per tutto il mese di ottobre.

Per presentare l’evento, proprio nella magnifica cornice del Teatro fiorenzuolano, sono

intervenuti Mino Manni, direttore artistico del “Verdi”; il Sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi; il vicesindaco Paola Pizzelli; l’assessore alla cultura, Massimiliano

Morganti, e il responsabile del Settore cultura del Comune di Fiorenzuola,

Enrica Pagliari. Presenti anche gli assessori Elena Grilli e Franco Brauner; il presidente del consiglio comunale di Fiorenzuola, Federico Franchi; il Capogruppo di

maggioranza del Comune di Fiorenzuola, Martina Binelli; il fotografo Pier Marra e

Marco Troni, in rappresentanza dell’azienda Troni’s Events.

IL PROGRAMMA