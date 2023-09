Sfratto dell’86enne, il medico legale: “Le condizioni di salute potrebbero aggravarsi”

“Le precarie condizioni di salute di Sandro Groppi potrebbero peggiorare se fosse costretto a lasciare la sua abitazione”. Lo mette nero su bianco il medico legale Massimo Pagliara nel parere che ha espresso sul pensionato piacentino di 86 anni a rischio d’essere sfrattato dal bell’appartamento di via Emmanueli, a Piacenza, che nel 2007 pagò 369mila euro, i risparmi di una vita. Dopo aver sottolineato la fragilità in cui si trova il pensionato “sia nella sfera fisico-motoria che mentale”, il medico afferma che “un eventuale sradicamento dal contesto abitativo abituale metterebbe a serio rischio questo precario equilibrio neurocognitivo con probabile evoluzione peggiorativa dello stesso anche in tempo medio-brevi”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà