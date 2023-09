Di Farco assume 150 dipendenti. Filt Cgil: “Si lavora per l’occupazione”

“Centocinquanta persone che erano lavoratori esterni, “in appalto”, e oggi vengono “internalizzati”. Non solo: aumento dei buoni pasto a 8 euro al giorno a fronte di almeno quattro ore di lavoro”. Con queste parole esprime grande soddisfazione la Filt Cgil di Piacenza che rende nota la chiusura di una lunga vertenza scaturita dall’addio, da parte di Adidas, del magazzino della logistica di via Strinati a Piacenza. “Dopo anni e anni di appalti e lavoro precario, oggi, finalmente, la società Di Farco internalizza con una sua società, la CD EMILIA controllata al 100%, tutti i 150 dipendenti di via Strinati” – si legge nella nota di Filt Cgil di Piacenza. “L’azienda ha dimostrato che, nonostante la dipartita di Adidas, crede ancora nel territorio internalizzando tutti i lavoratori e lavorando per portare altri clienti per rimpiazzare Adidas”.

