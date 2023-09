Al via oggi il convegno pastorale. Domani la beatificazione di don Beotti

Si apre oggi pomeriggio, venerdì 29 settembre alle ore 18, nella chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza il convegno pastorale d’inizio anno. Il tema – “Camminava con loro” – si rifà al racconto evangelico dei discepoli di Emmaus scelto dalla Chiesa italiana per il Cammino sinodale. Di questo parlerà il biblista milanese don Matteo Crimella.

Domani, sabato 30, sempre in San Giovanni in Canale, proseguirà il convegno con inizio alle ore 9.30; alle 10 presentazione della nuova Lettera pastorale da parte del vescovo monsignor Adriano Cevolotto e alle 11.30 del Cammino pastorale dell’anno a cura di don Paolo Cignatta, vicario episcopale per la pastorale; alle 13 buffet e alle 14.15 trasferimento in Cattedrale dove alle 15.30 è in programma la beatificazione del sacerdote martire don Giuseppe Beotti.

La celebrazione della beatificazione sarà presieduta dal cardinal Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, e sarà trasmessa in diretta streaming dalla web Tv della diocesi (www.diocesipiacenzabobbio.org).

Durante il rito interverrà il postulatore monsignor Massimo Cassola che presenterà un profilo biografico di don Beotti. Il cardinal Semeraro annuncerà la data della celebrazione annuale della sua memoria liturgica.

Verranno poi svelate le immagini del nuovo beato collocate su una colonna interna e all’esterno nella loggia centrale della Cattedrale. Le reliquie saranno collocate in un’urna realizzata dall’artista Mario Branca e verranno portate all’altare a spalla da quattro giovani sacerdoti.

Al termine, una reliquia verrà consegnata a ciascuno dei moderatori delle 38 Comunità pastorali in cui è articolato il territorio della diocesi.

L’urna delle reliquie giungerà a Gragnano, paese d’origine di don Beotti, domenica 1° ottobre alla messa presieduta dal Vescovo. La celebrazione avrà inizio alle ore 15.30 in piazza della Pace; seguirà la processione fino al sagrato della chiesa dove si svolgerà la messa.