Lavoratori in nero e non formati, norme di sicurezza non rispettate: due denunce

Imprenditore e subappaltatore di un cantiere edile della città hanno ricevuto la visita dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro. Sono stati entrambi denunciati a vario titolo per non aver osservato le norme di sicurezza, per aver impiegato un lavoratore in nero, per aver fatto lavorare un dipendente senza idonea formazione, per la mancata formazione professionale di lavoratori e per non avere la specifica autorizzazione all’attività che stavano svolgendo.

Ad essere denunciati un italiano di 52 anni, titolare di un impresa edile di Lodi, e uno straniero di 46 anni. L’attività del cantiere è stata sospesa dai carabinieri dell’ispettorato del lavoro che hanno complessivamente elevato ai due oltre alle denunce, 10.300 euro di multa.

