L’ospedale arriva sul Facsal: visite e controlli per prevenire le malattie del cuore

Un ospedale fuori dall’ospedale. L’obiettivo è uno solo: prevenzione.

È partita registrando subito una grande affluenza la clinica mobile attrezzata della Regione Emilia Romagna sul Pubblico Passeggio, che ha consentito ai piacentini di capire come sta il loro cuore.

Diversi stand sono stati allestiti dall’Ausl per “misurare” gli stili di vita, il diabete, il peso, il passo ossia tutte quei segnali che fanno la salute di una persona.

“Alle dieci avevamo già esaurito le disponibilità di posti della mattinata – spiega Giorgio Chiaranda, direttore della Medicina dell’ospedale di Piacenza – perché l’affluenza è stata enorme: per noi è l’occasione di parlare di prevenzione delle malattie cardiovascolari e di offrire ai cittadini la possibilità di effettuare alcuni colloqui con i professionisti riguardanti stile di vita e l’alimentazione, il fumo, ma anche la forma fisica”.

Soddisfatta anche Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita e direttrice del Dipartimento di Cardiologia di Piacenza: “Questa è un’iniziativa che proponiamo da tre anni con la Regione e i piacentini dimostrano sempre di apprezzarla”.

