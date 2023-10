Scuola De Gasperi, il preside Manno replica a Soresi: “Serve personale qualificato”

Il preside Romeo Nicola Manno replica all’intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sara Soresi in cui chiede di rendere gratuito il servizio pre-scuola della scuola elementare De Gasperi. “Il servizio del post scuola è organizzato per il secondo anno consecutivo dall’associazione Aics per la scuola dell’infanzia, con regolare delibera del Consiglio di circolo, richiesta dei locali all’ente proprietario Comune, contratto di concessione dei locali a titolo non oneroso, e previo pagamento di una quota mensile – si legge in una nota del dirigente -. Su richiesta dei genitori dell’Infanzia, prima della delibera del cambio di orario, si stava valutando la possibilità di attivare il servizio di pre-scuola, già disponibile per la scuola primaria e organizzato dal Comune con modalità gratuita”.

“Per la scuola dell’Infanzia si necessita la presenza di personale qualificato e pertanto è stato richiesto all’associazione Aics la disponibilità a fornire il servizio di pre-scuola per l’Infanzia a un prezzo concordato di 20 euro mensili a bambino. Il cambio dell’orario delle attività didattiche – prosegue il preside Manno – dalle 8 alle 8.15 è stato deliberato in un secondo momento in Consiglio di circolo nell’ottica complessiva dello snellimento del traffico, della maggior sicurezza stradale e della riduzione dell’inquinamento intorno al plesso, accogliendo quindi la proposta del Comune del cambio di viabilità e dello scaglionamento degli ingressi tra la scuola Calvino e la scuola De Gasperi. Il cambio di orario ha quindi solo acuito un’esigenza preesistente, ovvero quella di attivare il servizio di pre-scuola per l’Infanzia De Gasperi. Nelle riunioni di presentazione del progetto di cambio viabilità si era ipotizzato che il Comune potesse contribuire a coprire i costi del servizio pre-scuola, che in ogni caso – conclude il preside – è stato avviato per garantire il servizio alle famiglie che ne avevano la necessità”.