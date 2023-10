Settimana della dislessia: a Piacenza in programma docufilm e laboratori

In occasione della settimana edizione della Settimana nazionale della dislessia, la sezione Aid (associazione italiana dislessia) di Piacenza organizza una giornata di confronto con laboratori pratici e un incontro gratuito per approfondire i temi legati ai Disturbi specifici dell’apprendimento.

“Punti di forza dietro un’etichetta”: un incontro di informazione e sensibilizzazione per capire difficoltà e ostacoli ma anche qualità più comuni e punti di forza delle persone con DSA. Con la partecipazione speciale di Silvia Lanzafame (dislessica adulta, Presidente AID) verrà commentato il docufilm “Nei miei panni”, realizzato con la partecipazione straordinaria del professor Giacomo Stella, che racconta una serie di prove in cui l’associazione ha coinvolto un gruppo di docenti universitari, con l’obiettivo di far sperimentare loro gli ostacoli che possono incontrare gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. A seguire dibattito mediato dagli psicologi Elena Morselli e Paolo Bersani. L’appuntamento è per venerdì 6 ottobre, alle ore 20.30 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 12/13 – PC). La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: l’iscrizione si effettua compilando il modulo disponibile sulla pagina Aid della sezione di Piacenza. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

“DSA: strategie metodologiche e soluzioni tecnologiche”, due laboratori per valorizzare il talento degli studenti con DSA e favorirne l’autonomia attraverso metodi di studio efficaci e le ultime novità tecnologiche. L’incontro si rivolge in particolare a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e ai genitori. L’appuntamento è per domenica 8 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso lo Spazio 2.021 (Via 24 Maggio, 51, Piacenza). La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: l’iscrizione si effettua compilando il modulo disponibile sulla pagina Aid della sezione di Piacenza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://piacenza.aiditalia.org/news/settimana-nazionale-della-dislessia-gli-eventi-a-piacenza

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce nel 1997 con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia), che in Italia si stima riguardi quasi 3.000.000 persone. L’Associazione conta, oggi, 14.000 soci e 85 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA; promuovere la ricerca; accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie inclusive a scuola e nel mondo del lavoro; affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, agli adulti con DSA, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).