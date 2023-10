Capelli tagliati e donati ad Avis: diventeranno parrucche per pazienti oncologici

Clara, Giulia, Michele, Roberta e Linda hanno donato le loro trecce di capelli all’Avis provinciale di Piacenza, un gesto che amplifica ancora di più la cultura del dono che proprio Avis – l’Associazione italiana dei volontari del sangue – si impegna a diffondere con la sua attività.

Il gesto di questi piacentini rientra nel nuovo progetto di Avis “Con il cuore, con la testa”, che nasce in Avis regionale Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione e ha lo scopo di raccogliere trecce di capelli per farne parrucche per i malati oncologici o con patologie dermatologiche. Ed avviene della “Settimana del dono”, occasione per riflettere sul dono come gesto, atteggiamento, essenziale e irrinunciabile della vita di ciascuno. Ieri le prime donazioni. Giulia Federici e Michele Roverselli hanno portato personalmente le loro trecce alla sede Avis di Piacenza, un gesto consapevole e fatto con il cuore, certi che possa aiutare chi si trova in situazioni di sofferenza o di disagio.

Avis provinciale di Piacenza è a disposizione per dare tutte le indicazioni a chi volesse donare i propri capelli e ai parrucchieri.

Perché siano utilizzabili, i capelli devono avere una lunghezza minima di 40 centimetri (25 cm se bianchi o brizzolati); i capelli ricci o mossi vanno misurati al naturale senza lisciarli; i capelli possono essere di qualsiasi tipo (fini, spessi, tinti, mesciati, con schiariture…), ma è importante che non siano mai stati trattati con henné (in questo caso occorre attendere la totale ricrescita dei capelli per poterli donare); mai mischiarli con quelli di un’altra persona; consegnarli puliti, asciugati e ben legati alle estremità con elastici. Potranno essere tagliati dal proprio parrucchiere di fiducia che dovrà seguire alcune accortezze. Non è richiesto compenso per il taglio.