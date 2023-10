Pakistani richiedenti asilo derubati mentre dormivano in strada a Piacenza

Derubati mentre dormono all’addiaccio sotto la tettoia della Croce Rossa di viale Malta o sui gradini della scuola Colombini. Travalica abbondantemente i confini della disperazione umana questo episodio che coinvolge un gruppo di pakistani in attesa di asilo politico. Giunti di recente in Italia dopo un viaggio estenuante in cerca di fortuna – che significa semplicemente un lavoro – si ritrovano per il momento a dormire all’aperto, come già riferito vicino all’ingresso della scuola Colombini o sotto la tettoia della Croce Rossa davanti alla questura. Hanno con sé solo uno zaino con qualche indumento, delle coperte e dei sacchi a pelo per ripararsi dalle temperature che scendono durante la notte.

L’altra sera mentre dormivano qualcuno ne ha approfittato per rovistare nei loro zaini e rubare il contenuto. Sono spariti perfino due sacchi a pelo.