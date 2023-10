Violenza contro le donne: due arresti e otto interventi della polizia in pochi giorni

Nel corso della settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha dato massimo impulso all’attività di contrasto alla violenza di genere, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica e in conformità agli indirizzi del legislatore in tema di codice rosso cosiddetto rafforzato.

“L’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, tramite l’Ufficio denunce e le

Volanti, in servizio di pronto intervento h24 – si legge nella nota della Polizia di Stato – hanno effettuato complessivamente otto interventi in materia di liti in famiglia o violenza di genere, denunciando quattro persone, e procedendo ad un allontanamento d’urgenza dalla casa familiare di un uomo che aveva maltrattato la moglie in presenza dei figli; misura precautelare convalidata dall’Autorità Giudiziaria che ha poi emesso ordinanza di custodia in carcere.

L’impianto di tutela delle vittime di violenza prevede una fitta rete di interoperabilità

tra forze di polizia ed enti specializzati, al fine di dare la più ampia assistenza possibile,

soprattutto nella delicatissima fase di primo intervento: difatti, grazie alla sempre più efficace collaborazione con le associazione di tutela sono state collocate in strutture protette dieci persone in meno di 48 ore, di cui quattro donne e sei bambini, al fine di proteggerli da ulteriori violenze.

La Squadra Mobile, con la Sezione specializzata in materia di reati contro la persona,

ha altresì tratto in arresto due uomini per reati del codice rosso: uno collocato agli arresti domiciliari per continui atti persecutori ai danni della ex fidanzata, ed un altro per

maltrattamenti in famiglia e rapina ai danni della moglie. L’Ufficio investigativo ha

contestualmente evaso nove deleghe dell’autorità giudiziaria in materia di codice rosso.

Inoltre, il Questore di Piacenza, nell’esercizio delle sue specifiche prerogative in

materia di misure di prevenzione, a seguito di rapida istruttoria a cura della Divisione

Anticrimine, ha emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica a carico di un uomo per i comportamenti illeciti commessi contro moglie e figlio”.