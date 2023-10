Studentessa aggredita di notte in via IV Novembre. Indaga la polizia

Raggiunta alle spalle da uno sconosciuto, molestata e palpeggiata. Era ancora sotto shock, ieri mattina, la studentessa che l’altra notte intorno alle quattro ha vissuto questa drammatica esperienza. Un caso su cui indaga la polizia che sta cercando di mettere insieme le tessere del puzzle per risalire al responsabile, un uomo che indossava una felpa con cappuccio calato sul volto. Dopo l’agguato l’aggressore è riuscito a dileguarsi nell’oscurità.

Il fatto è accaduto in via IV Novembre, all’incirca all’altezza di via Scarabelli dove poi sono sopraggiunti i soccorsi. La ragazza, una studentessa fuori sede sui vent’anni, stava rincasando in compagnia di un’amica dopo aver trascorso una serata in un locale.

