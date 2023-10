Con il nastro adesivo altera la targa dello scooter: 43enne denunciato

Sono state 312 le chiamate giunte al numero di emergenza 112 nella giornata di ieri, domenica 8 ottobre. Otto le richieste di intervento per incidenti stradali che fortunatamente non hanno causato gravi lesioni alle persone coinvolte.

Gli incidenti sono avvenuti a Ferriere verso le 17.30 sulla rotonda della Statale 654 tra un furgone adibito a trasporto animali ed un’auto condotta da una donna che ha dovuto frenare bruscamente. A Travo sulla Statale 45 in località Quadrelli, un giovane automobilista ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail. Mezz’ora dopo, alle 18 a Castell’Arquato sulla “Salsediana” in località San Lorenzo tamponamento tra tre autovetture. La pattuglia della stazione di Lugagnano Val d’Arda ha provveduto ai rilievi e a far soccorrere dal personale del 118 una passeggera di una delle auto coinvolte che aveva accusato un malore dopo l’urto.

Poco prima sulla provinciale della Val Tidone scontro tra un’auto ed uno scooter condotto da un 43enne che è stato trasportato in ospedale a seguito di alcune lievi ferite riportate. L’equipaggio del Radiomobile di Piacenza al termine dei rilievi ha denunciato l’uomo per falsità materiale commessa da privato perché con del nastro adesivo aveva alterato la targa dello scooter che è risultato non coperto da assicurazione. Inoltre era alla guida con patente revocata da tempo dalla Prefettura di Pavia. Un altro scooterista, invece, verso le 19.20 è stato portato al pronto soccorso di Piacenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un’autovettura in via Roma a Podenzano. I rilievi in questo caso sono stati effettuati dalla pattuglia di San Giorgio Piacentino. Negli ultimi tre casi, le pattuglie dei carabinieri che sono state fatte intervenire, hanno dato solo ausilio alla compilazione delle costatazioni amichevoli tra le persone coinvolte. A Calendasco alle 19.30 in località Cotrebbia Nuova un automobilista a bordo della sua vettura è andato a sbattere contro un’auto in sosta; a Castelvetro Piacentino in via Molinari altro leggero contatto tra due auto ed infine a Fiorenzuola d’Arda altra leggera collisione all’interno del parcheggio di un centro commerciale dove due auto in manovra si sono urtate tra loro causando solo lievi danni alla carrozzeria.