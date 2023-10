Ettore Pedretti premiato a Sarajevo. A lui l’abbraccio dei 72 bimbi salvati

Si emoziona Ettore Pedretti mente racconta della sorpresa organizzata a Sarajevo dalle famiglie dei ragazzi bosniaci che in vent’anni di attività ha contribuito a salvare. Sono 72 i bambini operati in Italia grazie alla rete di soccorso avviata con la Regione Emilia Romagna, l’unità operativa di pediatria dell’Ausl di Piacenza e le associazioni “Bambino cardiopatico” “Fiorenzuola oltre i confini” e “Piccoli grandi cuori”.

Nella capitale bosniaca Pedretti ha salutato uno per uno i ragazzi arrivati da tutta la nazione per ringraziarlo e poi ha ricevuto un attestato di benemerenza alla presenza del sindaco Beniamina Karic e dell’ambasciatore italiano in Bosnia Marco Di Ruzza.

https://youtu.be/foKXJ0o79qY