Calendasco: nasce il polo didattico nel castello. Boom di prenotazioni delle scuole

Dove si va in gita quest’anno? Al castello di Calendasco, appena riaperto e fresco di restauro. Ma per le scuole di tutta la provincia il maniero è pronto a svelare uno scrigno di proposte per tutte le età, dai 3 ai 19 anni: sta nascendo lì, infatti, un vero e proprio polo didattico tutto dedicato alla storia dell’incastellamento, a due passi dalla città, nel quale si potrà approfondire la storia delle fortificazioni piacentine. Uno spunto didattico che, nonostante la grande presenza di castelli nel nostro territorio, ancora mancava nella nostra provincia. E così le scuole fanno già la fila per “prenotarsi” per visite guidate o laboratori creativi sul medioevo.

Il progetto – uno degli obiettivi finanziati con i fondi del Pnrr ottenuti con il comune di Berceto che tra poco consentiranno di recuperare le ex scuderie del castello per farne la nuova biblioteca – è stato illustrato nei giorni scorsi a una sessantina di insegnanti (docenti, ma anche dirigenti scolastiche) provenienti da diverse scuole della provincia.

