Colpo a Castelvetro: vetrina sfondata e sigarette rubate. Danni per 30mila euro

Furto con scasso nella notte tra domenica e lunedì a Castelvetro nella tabaccheria Rebecchi in via Martiri Duchi Molinari. Rubate sigarette e danneggiato il negozio. L’ingresso della tabaccheria è stato sfondato con un trattore rubato poco prima in un’azienda agricola della zona. Serranda e vetrina sono state sfondate e il bancone interno spostato. Il tutto per rubare mille euro in pacchetti di sigarette mentre i danni totali alla tabaccheria si aggirano sui trentamila euro.

