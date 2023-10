“Incuria e deiezioni dei cani”. Allarme nei giardini pubblici a Castel San Giovanni

Incuria, deiezioni di animali e cani pericolosi senza guinzaglio. La segnalazione arriva dai giardini pubblici di viale Fratelli Bandiera, a Castel San Giovanni. “Questi giardini – dice un frequentatore della zona – non sono un’area sgambamento cani”. L’uomo lamenta cioè la presenza di deiezioni di animali che costringono i frequentatori a dover fare lo slalom per evitare di incappare in qualche sorpresa non gradita. “Inoltre – aggiunge – ci sono gruppetti di ragazzi che stazionano ascoltando musica ad alto volume lasciando i resti dei loro bivacchi”. Altro problema i cani. “Ci sono ragazzi che arrivano con il loro cani, magari di razze che giudico pericolose, senza museruola e senza guinzaglio. Ma io mi chiedo: se questi cani scappano?”.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ