Maniaco seriale, parla una delle ragazze aggredite: “Non riesco ad uscire di casa”

“Finché queste cose non ti capitano in prima persona, non pensi mai che possano succedere a te. E adesso io, che sono sempre stata abituata a fare serata tutti i giorni, non riesco più nemmeno a uscire di casa. Per questo dico alle ragazze: state attente quando siete da sole di notte”.

Parla una delle ragazze colpite dal maniaco seriale che da ormai un anno semina il panico tra le giovani della città, specialmente nella zona del Pubblico Passeggio, a Piacenza, importunandole o palpeggiandole per poi fuggire: in questo caso la ragazza – che vuole restare anonima – si era addirittura presa un pugno ed era finita in pronto soccorso. Un episodio inquietante che risale a poche settimane fa e che solo ora, grazie al suo racconto, viene allo scoperto.

Tutto è successo nella zona di via Panini, ai margini del quartiere Farnesiana. La ragazza, che abita a Piacenza ed ha 25 anni, si era fermata in macchina ad un distributore automatico di sigarette. Non era piena notte, erano solo passate da poco le 21.

L’INTERVISTA INTEGRALE NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ