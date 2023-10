Dalla cena benefica nel ricordo di Roberta e Rossella seimila euro per Oncologia

Roberta era una volontaria particolarmente attiva ad aiutare le missioni in Kenya, Rossella un’insegnante del liceo Cassinari. Ad accomunarle era l’affetto che le circondava, il fatto di avere saputo creare attorno a sé una rete forte di amici. Entrambe non ci sono più, portate via da un tumore: una nel 2020 e l’altra nel 2021. In ricordo di Roberta Baccini e Rossella Groppi qualche giorno fa si è svolta una cena benefica nel salone dell’oratorio del Corpus Domini: seimila euro sono stati raccolti e donati al reparto di Oncologia dell’ospedale di Piacenza grazie alla generosità di circa 200 persone che hanno partecipato.

A organizzare la serata è stato un gruppo di amici che conoscevano entrambe: Dado, Jacopo, Chiara, Nino, Massimiliano, Michele, Luca F., Alice, Andrea, Carlo, Giusy, Elisa, Nicholas, Gaia, Anna, Stefania, Giorgia, Luca C., Marco, Romano, Rita, Kobra, Giorgina, Monia, Valter, Katia, Giuliana, Roberto R., Roberto G., Gloria, Emanuele.

“È stata un’occasione per ricordare due amiche scomparse troppo presto – spiega a nome degli organizzatori Roberto Malvicini – Roberta e Rossella ci mancano tanto: ricordarle ce le fa sentire più vicine. Ed è stato anche il modo per dare una mano al reparto di Oncologia dell’ospedale. Fra l’altro al proposito vogliamo ringraziare chi ha contribuito allo svolgimento della serata: don Giovanni che ha messo a disposizione l’oratorio e gli sponsor Pastificio Groppi, Panificio Orezzi, Cantine Campana, Burzoni Vending, Rio Verde, Prodotti Pierino, Caseificio Valcolatte e Gourmet Noleggi. E poi ancora gli chef Michele, Massimiliano e Marco, i musicisti Fabri&Isa e i Randagi su di Giri per aver messo a disposizione le magliette. Grazie davvero a tutti”.