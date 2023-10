Piscina coperta di Rivergaro, scatta il conto alla rovescia: 60 giorni per finire il cantiere

Sembrava questione di ore e che dovesse saltasse l’appalto, fermi i lavori da due mesi alla piscina coperta di Rivergaro. Ma alla fine, vedendo ieri alle 8 arrivare gli operai della ditta Seli di Monza Brianza, si è deciso di dar loro un’ultima chance, anche per evitare il blocco dei lavori proprio ora che ci sono addirittura le applique alle prese elettriche dei phon e i contatori già girano per acqua, luce, gas.

Ad accogliere gli operai c’erano ieri mattina il vicesindaco Pietro Martini e l’assessore Andrea Gatti. La novità è che c’è un ultimo cronoprogramma, e questo fa iniziare da oggi il conto alla rovescia di 60 giorni. Lavori finiti entro Natale, quindi, incrociando le dita, poi la River Residence (che aveva assegnato l’appalto) dovrà trovare il gestore.

La costruzione della piscina infatti, iniziata nel 2017 con un valore di 700mila euro, non costa niente ai rivergaresi perché nasce da un “patto” del 2008 che prevede opere pubbliche in cambio di una lottizzazione sempre nell’area di via del Pereto.

La piscina ha cinque corsie da 25 metri; la vasca natatoria più piccola è attrezzata anche per accogliere l’hydrobike. Dodici le docce negli spogliatoi.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ