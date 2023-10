Sport e solidarietà: anche la Pianellese scende in campo per aiutare la piccola Greta

I calciatori della Pianellese sono scesi in campo per la piccola Greta. Grazie alla sfida juniores provinciale Pianellese contro i coetanei della Libertas San Corrado è stato possibile raccogliere 500 euro. La somma viene messa a disposizione delle cure di ha bisogno la piccola pianellese di soli sette anni affetta da una grave malattia. “Attraverso questa iniziativa – dicono i dirigenti della squadra bianco rossa – vogliamo sostenere le spese mediche di cui la bambina ha bisogno. Questa partita di calcio benefica – aggiungono – ha dimostrato che lo sport può essere un potente strumento di unione e sostegno per le cause importanti”. Per la cronaca la partita se la sono aggiudicata i calciatori della Pianellese.

