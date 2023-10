Fiorenzuola: settantenne aiuta una donna accasciata a terra, lei gli ruba la catenina

Dopo il caso delle sorelle truffate dai finti tecnici, nuovo colpo messo a segno da una malvivente a Fiorenzuola, davanti ad una farmacia in via San Rocco.

Vittima è stato un uomo che ha pagato cara la sua gentilezza e la sua signorilità: appena uscito dalla farmacia, ha visto una giovane donna a terra, dolorante.

Le ha chiesto se dovesse chiamare l’ambulanza. La donna ha chiesto solamente di aiutarla ad alzarsi. L’uomo l’ha aiutata senza esitare e, solo dopo che la sconosciuta si era allontanata, si è accorto di non avere più al collo la sua catenina d’oro, che era anche un ricordo di famiglia.

Il furto con destrezza si è consumato mercoledì mattina.

La vittima è di Fiorenzuola, ha circa 70 anni, è distinto ed elegante. Purtroppo dall’altra parte ha incontrato una persona che si è approfittata della sua buona fede e della sua disposizione all’aiuto degli altri.

