A 85 anni intaglia i suoi “giocattoli”. Il legno prende vita con Cesare Sartori

Falegname intagliatore per una vita, Cesare Sartori, oggi a 85 continua ad amare il legno facendo sculture e quadri incisi, alcuni dei quali sono arrivati anche Oltreoceano, richiesti da famiglie emigrate negli Usa, in Canada, o più vicino, in Francia. Cesare Sartori è nato e vive a Villanova Chiesa, nel comune di Bettola, in Val Perino, un piccolo borgo tra la Val Trebbia e la Val Nure, dove per oltre 30 anni ha lavorato nel suo laboratorio di falegnameria. Un artigiano coi fiocchi, che ha fatto il mestiere che amava. Una passione, quella per il legno e per il disegno, nata sin da bambino, quando, con solo un coltellino in tasca, disegnava prima e poi provava a scolpire. L’esperienza da garzone a Perino, a 18 anni, lo ha invogliato ancora di più a diventare un bravo mobiliere.

Tanti i mobili, in massello, lo sottolinea, che ha realizzato per il territorio dell’Alta valle, ma non solo. I suoi mobili sono arrivati anche a Pisa, dalla famiglia di un generale dell’esercito. Gavetta e perfezionamento anche dai fratelli Gobbi di San Nicolò e Piacenza prima di aprire il suo laboratorio a pochi metri dalla sua casa a Villanova Chiesa di Bettola. Ora le sue forze non sono più quelle di un giovane, ma tanta è ancora la voglia di fare. Con il suo bastone, intagliato da lui stesso, con cui cammina più sicuro, raggiunge il laboratorio e con scalpello e sgorbia realizza le sue sculture. Ci mette il tempo che ci vuole. Sicuramente non ci vuole fretta. E lì, i suoi “giocattoli”, così li chiama, nascono.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ