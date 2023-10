Giochi, parcheggi, verde e defibrillatore: inaugurata la nuova piazzetta di Gerbido

Un’opera di compensazione pari a 200mila euro a carico del privato, la società Torello. Un valore ancora più profondo per un’intera comunità che ormai da tempo aspettava questo spazio di aggregazione. A Gerbido oggi l’amministrazione comunale, in un solco di continuità bipartisan tra l’ex sindaco Patrizia Barbieri e l’attuale giunta di Katia Tarasconi, ha tagliato il nastro della nuova area pubblica con giochi, verde, panchine, alberature e parcheggi. In altre parole, una piccola piazza al centro della frazione piacentina, su una superficie complessiva di 1.537 metri quadrati tra via Leccacorvi e strada di Gerbido. L’intervento, regolato all’interno della convenzione notarile stipulata nel marzo 2018, è una sorta di “risarcimento” dell’azienda per la futura realizzazione del maxi posteggio attrezzato per camion Borgoforte Truck Center a servizio delle aree industriali esistenti a Le Mose e nel polo logistico.

Presenti all’inaugurazione anche l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, il presidente dell’associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi” Umberto Venezia, i rappresentanti della società Torello e numerosi residenti della frazione.

Circondata da nuove alberature, l’area è stata allestita con uno spazio giochi per bambini su terreno idoneo anti-trauma e una zona pedonale arredata con panchine. Il progetto era stato richiesto dalla precedente amministrazione comunale come opera migliorativa alla realizzazione del “Borgoforte Truck Center”. Non solo. La piazzetta è dotata anche di un defibrillatore donato dall’associazione grazie a una raccolta benefica sostenuta dalle ditte Bassanetti, Agrosistemi e Azienda Agricola Parmigiani.

Particolarmente toccante, inoltre, l’inaugurazione di una targa in memoria della piccola Isabella, bimba di sei anni morta di miocardite lo scorso marzo, che viveva assieme alla sua famiglia nella frazione di Gerbido.

IL FOTOSERVIZIO DI MAURO DEL PAPA: