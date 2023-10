Anonymous for the Voiceless compie due anni: oggi i “cubi di verità” in piazza Cavalli

Si è svolta oggi in piazza Cavalli a Piacenza l’iniziativa dei “Cubi della verità” per il secondo anniversario dalla nascita della sezione piacentina di Anonymous for the Voiceless, organizzazione internazionale nata in Australia nel 2016 per la sensibilizzazione a uno stile di vita etico, basato sulla “soppressione delle ingiustizie perpetrate nei confronti degli animali”. Nel corso di questi due anni, il gruppo ha portato in piazza mensilmente – come oggi – performance artistiche con lo scopo di “mostrare la realtà della sofferenza animale nella nostra società”.

