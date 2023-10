Consegnato il premio San Fiorenzo a Daniele Bruschi, missionario ad Haiti

“Questa non può che essere opera di Dio: in mezzo alla guerra tra bande che imperversa qui ad Haiti, la nostra missione cresce, con scuole e ospedale”. E’ un messaggio di speranza quello che il missionario laico fiorenzuolano Daniele Bruschi ha consegnato a tutti i presenti alla cerimonia di conferimento del Premio San Fiorenzo, sabato sera in Collegiata a Fiorenzuola, nell’ambito del magnifico concerto della Corale di Fiorenzuola.

Il Premio è andato alla scelta vocazionale di Bruschi, 47 anni, che una decina d’anni fa scelse di aderire alla “Missione Belem” e che oggi abita e opera nella favela Wharf Jeremie di Port au Prince di Haiti. A ritirarlo mamma Concetta, papà Luigi e uno dei fratelli, Alessandro.

Commozione quando Daniele si è collegato via zoom da oltre oceano, entrando in dialogo con il parroco don Giuseppe Illica che nella missione di Haiti era stato a trovarlo qualche anno fa. Il sindaco Romeo Gandolfi consegnandogli la targa d’argento raffigurante San Fiorenzo, ha ringraziato la famiglia di Daniele. “E’ grazie anche a voi, che oggi Daniele è la persona che è”.