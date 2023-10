Corteo della Comunità islamica di Piacenza a sostegno della Palestina

La Comunità islamica di Piacenza è scesa in piazza per difendere la causa palestinese. Circa 800 persone, tra cui molte famiglie, hanno sfilato oggi pomeriggio lungo il Facsal per poi raggiungere piazza sant’Antonino al grido di “Palestina libera”. L’iniziativa si è svolta pacificamente. Qualcuno ha urlato “Israele assassino”. Ferma la condanna alle violenze e all’occupazione della striscia di Gaza.

